Mesmo sendo uma rodovia do Estado, o município está "fechando as crateras"

Diante das condições precárias da SC-150 no trecho que liga Capinzal a Piratuba a Secretaria de Infraestrutura da prefeitura de Capinzal se viu obrigada a realizar um tapa-buracos emergencial na manhã desta sexta-feira (06) nos pontos críticos enquanto houver material.

Funcionários da Secretaria fizeram a colocação de asfalto a fim de amenizar a situação. Conforme o secretário de Infraestrutura, Sandro Toaldo, a medida é paliativa, e mesmo não sendo de responsabilidade do município, diante dos pedidos de moradores o município se viu obrigado a fazer alguma coisa de forma extraordinária, a fim de que nada de mais grave aconteça.

“Na verdade não é nossa obrigação, por se tratar de uma rodovia estadual, estamos fazendo uma coisa extraordinária para zelar pela segurança do nosso munícipe e do usuário. Também vamos buscar o ressarcimento dessas despesas junto ao governo do estado”, comenta.

Fonte: Michel Teixeira