Peritiba, a Capital Catarinense do Kerbfest, vai festejar neste ano, a a 97ª edição do evento e para iniciar as comemorações, no dia 20 de abril, serão escolhidas as rainhas mirim e adulta e as princesas do Kerbfest 2018. Cinco candidatas estão inscritas em cada categoria.

O desfile será no salão paroquial da igreja católica e está marcado para iniciar às 20h. Na mesma noite, enquanto houver a apuração das notas, será realizada a abertura oficial do Kerbfest e em seguida, haverá baile com a Banda Continental.

As candidatas da categoria infantil são Agatha Valentine Damaceno,Eduarda Gabriele Spielmann, Kauane Vitória Piassa, Michele Luiza Neise Gross e Seyza Marta Moraes Oliveira.

Na categoria adulta também as inscritas são, Andressa Wuaden, Bárbara Cristina Finger, Samantha Danielle Welter, Tailana Camila Dambrós e Taimara Camila Chinelato Lohmann.

O Kerbfest terá novidade na edição deste ano. O evento terá a duração de uma semana e será realizado entre os dias 19 e 26 de maio. O Kerb da Terceira Idade, que era realizado mais tarde, acontece no dia 22.