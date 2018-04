A CDL Concórdia por meio da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Santa Catarina (FCDL/SC), realizou mais um levantamento desta vez com o foco nas vendas de Páscoa. Data comemorada no último domingo, dia 1º de abril.



De acordo com a consulta realizada com 20 empresas da cidade, 61,90% disseram que as vendas aumentaram em relação com o ano anterior, 19,4% diminuíram e 19,06% dizem que permaneceu igual.



Sobre o percentual de elevação dos negócios, 71,42% apontaram 15% de acréscimo. O ticket médio ficou em R$105. Quanto à forma de pagamento utilizada pelos compradores 57,4% optaram pelo crediário,23,80% no cartão de crédito e 19,6% à vista.



Na avaliação do presidente, Heldemar Maciel, os dados confirmam a tendência de melhora da economia o que reflete positivamente no varejo. Os dados são os mais expressivos desde 2015 no país, assim como em Concórdia. “Os indicadores apontam um novo momento em exclusivo no que se refere as datas comemorativas, agora estamos direcionados para o Dia das Mães em maio e Namorados em junho”.



(Fonte: CDL Concórdia)