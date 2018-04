Motoristas estavam parados em postos e deram descrição parecida do assaltante

Dois caminhoneiros foram vítimas de assalto na noite desta quinta-feira, dia 05, na BR-153 em Irani. O primeiro caso foi registrado por volta das 21h e o segundo, às 22:30h. A Polícia suspeita que os dois assaltos foram cometidos pela mesma pessoa, já que a descrição feita pelos motoristas é praticamente igual.

Na primeira ação, o caminhoneiro estava parado no posto de combustível Colpani. Ele contou à guarnição da PM, que um rapaz o abordou quando ele saia do caminhão. O assaltante usava uma pistola prata e fugiu com uma quantia em dinheiro. Não houve agressão.

A PM ainda fazia rondas na região quando recebeu um novo chamado. Outro caminhoneiro acionou a polícia, informando que estava em um posto desativado na BR-153, próximo a Irani, e que também foi assaltado. O motorista relatou que um homem circulou o caminhão, subiu na cabine a anunciou o assalto. Ele teria fugido com cerca de R$ 20,00. Também não houve agressão.

Os dois caminhoneiros relataram características parecidas. Eles visualizaram a pistola prata e ambos disseram que o assaltante era moreno e que teria saído dos caminhões a pé. Provavelmente um veículo teria sido usado para as fugas, mas o bandido teria o deixado em local escuro. A PM acredita que o assaltante pode ser o mesmo que praticou assalto no mês de março no Posto da Coopercarga em Concórdia.

Guarnições fizeram rondas nas proximidades para tentar localizar o assaltante. Policiais da região também foram acionados para fazer abordagens.