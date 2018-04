O turismo de Marcelino Ramos e da região está recebendo um reforço literalmente peso-pesado. A prefeitura, em parceria com a Associação Amigos da Ferrovia, conseguiu junto ao DNIT em Brasília a Cessão de Direito de Uso de cinco bens ferroviários, entre eles uma imponente Locomotiva SKODA fabricada em 1949 na extinta Tchecoslováquia. O Portal de Marcelino teve acesso ao Termo de Cessão de Uso que foi assinado há poucos dias em Brasília pela diretoria de Infraestrutura Ferroviária do Ministério dos Transportes e pelo prefeito Juliano Zuanazzi de Marcelino Ramos. Além da Locomotiva, serão transferidos para o município um Sino, um Relógio de Parede, uma Mesa e um Banco de Plataforma. A concessão de uso, de acordo com o Termo assinado no dia 27 de fevereiro, é para 20 anos podendo ser renovado desde que as partes respeitem as cláusulas contratuais.



LOCOMOTIVA SKODA



A Locomotiva SKODA Santa Fé 203 que foi cedida ao município de Marcelino Ramos encontra-se atualmente no Museu Ferroviário de Tubarão em Santa Catarina. Por telefone a administradora do Museu informou ao Portal de Marcelino que a Locomotiva encontra-se em estado avançado de deterioração em razão da ação do tempo. Ela não está guardada em barracões em razão da falta de espaço e esse foi um dos motivos que levou o Governo a ceder para municípios interessados em recuperar este patrimônio. A Locomotiva impressiona pelo tamanho e foi trazida para a América pela Argentina sendo usada muito na década de 60 e 70. NO Brasil ela funcionou até o início dos anos 80 e foi abandonada em razão da chegada das novas máquinas. Ela tinha capacidade para puxar de 25 a 30 vagões, mas uma das suas dificuldades era quanto a regiões onde existiam muitas curvas, com alto risco de descarrilhar. O Museu informou que ainda este ano ela deverá ser removida do local. Em 2016 uma comitiva de Marcelino Ramos esteve em Tubarão onde tiveram acesso a máquina.

(Fonte: Portal Marcelino Ramos)