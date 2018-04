Competição será desenvolvida no campo da Embrapa Suínos e Aves.

Subseção de Concórdia sedia Etapa Regional do Campeonato de Futebol Suíço da OAB

Concórdia sedia neste sábado, dia 07, a Etapa Regional - Oeste, do Campeonato Estadual de Futebol Suíço da OAB-SC. As atividades terão início às 08h30 da manhã, nos campos da Embrapa Suínos e Aves.

De acordo com o presidente da Comissão de Esportes da OAB, Subseção de Concórdia, Gustavo Pacheco, cinco equipes estão inscritas: duas de Chapecó, uma de Concórdia, uma de Joaçaba e uma de São Miguel D’Oeste. Quatro equipes passarão para a próxima fase. Ao meio-dia, será servido almoço gratuito aos atletas.

No ano passado, a Subseção de Concórdia sediou com sucesso duas etapas do Campeonato Estadual de Futebol Suíço da OAB-SC. Neste ano, novamente, Concórdia terá o privilégio de sediar uma etapa da competição. A Subseção Local deseja boa sorte aos competidores.

(Fonte: P&G Comunicação)