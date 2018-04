A Polícia Civil de Concórdia recebeu nesta semana parte dos equipamentos, que foram viabilizados através de um projeto encaminhado ainda no ano passado. Entre os equipamentos, estão um armário cofre, para guardar armamento; três rastreadores veiculares e oito radio-comunicadores digitais.

O delegado Regional de Polícia Civil de Concórdia, Marcelo Nogueira, destacou que um quarto ponto de monitoramento de leitura de placas veiculares será instalando no município. O projeto foi oriundo de um termo de ajustamento de conduta, do Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul e uma empresa, que escolheu Concórdia para receber esse repasse de equipamentos.

Esse projeto foi aprovando em 2017 no valor de 52 mil reais.

O local da instalação ainda não foi revelado pelo delegado.

(Com informações do repórter André Krüger)