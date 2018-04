Fato aconteceu no fim da manhã desta quinta-feira, dia cinco. Veículos faziam o mesmo sentido.

Duas pessoas ficaram feridas em colisão envolvendo duas motocicletas. O acidente ocorreu no final da manhã desta quinta-feira, dia cinco, na rua Julio Moritz, no bairro Imperial.



O condutor e carona da Moto Kavazaki, sofreram ferimentos e foram conduzidos para atendimentos no pronto socorro do Hospital São Francisco. Ambos com suspeita de fraturas na perna esquerda.



Já os dois ocupantes da outra motocicleta não sofreram ferimentos. Segundo informações as duas motocicletas faziam sentido cemitério bairro Imperial. Samu e Bombeiros realizaram o atendimento das duas vitimas. A Polícia Militar esteve no local do acidente para realizar os levantamentos.

(Com informações do repórter André Krüger).