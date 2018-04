Os interessados em participar dos concursos da Prefeitura de Concórdia, têm até as 16h de hoje para realizar as inscrições pelo site concursoconcordia.fepese.org.br. Os prazos haviam sido prorrogados. São três concursos com o objetivo de formar cadastro reserva de novos profissionais. As taxas de participação cobradas vão de R$ 60,00 a R$ 150,00.

As inscrições também podem ser efetivadas presencialmente, pessoalmente ou por Procurador devidamente constituído, em um dos Postos de Atendimento em Concórdia – instalado no Telecentro Municipal, junto ao Terminal Rodoviário - ou Florianópolis.

Com jornadas de trabalho de 20 a 40 horas semanais, os profissionais selecionados nestes certames receberão remunerações mensais que variam de R$ 1.191,34 a R$ 16.797,85.

VEJA AS VAGAS DOS TRÊS CONCURSOS:

No edital nº 1, as 32 oportunidades são para os cargos de Administrador de Redes (1); Assistente Social (1); Enfermeiro (1); Jornalista (1); Psicólogo (1); Arquiteto (1); Engenheiro - Civil (1); Farmacêutico (1); Nutricionista (1); Médico (1); Médico do Trabalho (1); Procurador (1); Agente Social (1); Agente Administrativo (2); Agente da Autoridade de Trânsito (1); Atendente de Consultório Odontológico (1); Auxiliar de Creche (3); Desenhista (1); Fiscal de Obras e Posturas (1); Fiscal de Tributos (1); Secretário Escolar (2); Técnico em Enfermagem (1); Tesoureiro (1); Topógrafo (1); Agente Administrativo (1); Agente de Alimentação e Nutrição (1); Agente de Serviços Gerais - Zelador (1); Motorista - Veículo Leve, Caminhão Truck e Ônibus (1); Operador de Equipamentos (1) e Servente Braçal (1).

Há também 29 vagas no edital nº 2, para as funções de especialistas em Educação nas áreas de Orientador Educacional (1) e Psicopedagogo (1) e Professores nas áreas de Arte (2); Anos Iniciais do Ensino Fundamental (5); Ciências (2); Educação Infantil (5); Geografia (2); História (2); Matemática (2); Educação Especial (2); Língua Portuguesa (1); Interprete de Libras (1); Braille (1); Língua Estrangeira - Inglês (1) e Educação Física (1).

O Concurso nº 3 visa preencher quatro oportunidades distintas nas ocupações de médico comunitário - clínico geral (2); enfermeiro comunitário (1); técnico em enfermagem comunitário (1) e motorista socorrista - SAMU (1).