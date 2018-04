Desde a última segunda-feira, dia 02 de abril, a Secretaria Municipal de Saúde de Itá, conta com novo gestor, o psicólogo e empresário, Darci Antonio Kolakowski, assumiu em substituição da então secretária Joice Sartoretto Zotti, que comandou a pasta desde o ano passado e agora assume a Secretaria de Educação.

O novo secretário, era coordenador do Abrigo Bom Samaritano de Itá (Casalar), onde atuou por mais de cinco anos. “As ações realizadas na Saúde itaense ao longo dos anos são referência na região, e sua manutenção e ampliação, especialmente nas estratégias na prevenção e promoção de Saúde, são uma necessidade”, destaca Kolakowski. “Dentre os desafios apontados estão a implementação efetiva nos atendimentos pactuados junto ao hospital São Pedro, com ampliação de diversos procedimentos para melhor atender a população desta comunidade, evitando o deslocamento dos pacientes para outros municípios”, completa ele.

Outro ponto abordado pelo novo secretário é em relação a mudança no atendimento dos benefícios, que necessitou ser adaptado por recomendações da Promotoria Pública, no final do ano de 2017, o que desencadeou uma mudança no setor de saúde. “Agora as ações desenvolvidas deverão ser norteadas pelos princípios da legalidade e requer a compreensão dos usuários”, comenta.

Secretaria de Educação

A ex-secretária de Saúde, Joice Sartoretto Zotti, agora retorna para a pasta da Educação do município. “Assumir a pasta da saúde foi um dos maiores desafios que já tive em minha vida profissional. Muitos foram os obstáculos, muitas as mudanças, muitas foram as conquistas. Tudo separado e alcançado com a parceria e dedicação dos meus colegas de trabalho. Com certeza foi uma experiência única que me fez crescer pessoal e profissionalmente. Agradeço ao Prefeito Jairo pela oportunidade e, principalmente, à equipe da Saúde pela receptividade, colaboração e dedicação no trabalho que realizam”, pontua ela.