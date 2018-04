Corpo de Bombeiros e Polícia Militar Rodoviária Estadual (MRv) foram acionados por volta das 19h30, da quarta-feira (4), para atender um acidente de trânsito com vítima na SC-155. O acidente ocorreu na altura do km 80 da rodovia, na comunidade de Linha das Palmeiras, interior de Xavantina.

No local uma picape Fiat/Fiorino de Xanxerê acabou saindo da pista após o motorista de 34 anos ter perdido o controle da direção. O veículo colidiu em um barranco vindo a capotar na sequência.

Com ferimentos considerados leves, especialmente na cabeça, ele foi encaminhado ao hospital para atendimento médico. Danos de grande monta foram registrados no veículo, contudo as causas do acidente não foram informadas pela polícia.

(Fonte: Ronda Policial)