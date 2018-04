Um automóvel atingiu um poste no início da tarde desta quarta-feira (04) na SC-355 no interior de Jaborá. O acidente ocorreu por volta das 12h30min na Linha Castelhano e envolveu um Renault Sandero com placas de Jaborá conduzido por uma mulher de 30 anos. Segundo as informações, o veículo saiu de pista e atingiu o poste da rede elétrica.

Com o impacto o veículo chegou a tombar. SAMU de Jaborá e Corpo de Bombeiros de Catanduvas foram acionados para atender a vítima, entretanto, ela saiu ilesa. A Polícia Militar Rodoviária de Concórdia também esteve no local e fez os levantamentos. Os danos materiais foram de pequena monta.

Conforme a polícia rodoviária, o acidente ocorreu devido a um enxame de abelhas que atacou a condutora enquanto ela dirigia.

(Fonte: Michel Teixeira Notícias)