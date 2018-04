Já está em operação a linha de transmissão de energia elétrica, que interliga as subestações da Celesc do São Cristóvão e Santa Cruz. O sistema passou a ser energizado no último dia 18. A construção dessa linha, cuja extensão é de 7,5 quilômetros.



Em entrevista ao Jornal Primeira Hora da Rádio Aliança, desta quinta-feira, dia cinco, o gerente regional da Celesc de Concórdia, Carlos Rigoni, explica que, com essa linha, aumenta a confiabilidade do sistema, reduzindo praticamente a zero o risco de apagões, a exemplo do que aconteceu em 2015, quando boa parte da região Oeste ficou sem energia elétrica por quase 24h em função do tornado que destruiu também a subestação de Xanxerê, que manda energia para a região de Concórdia.



De acordo com Rigoni, a região passou a ter a capacidade de disponibilidade de energia dobrada e isso faz com que, em caso de problema em uma das subestações, a outra possa suprir com energia elétrica. "Há também, se for necessário, a possibilidade de construção de mais uma linha de Ponte Serrada a Concórdia, na subestação do São Cristóvão", explica Rigoni.

O gerente da Celesc explica, também, que com essa disponibilidade a mais de energia, somente os apagões inerentes ao sistema serão praticamente extintos. "Os problemas de queda de energia elétrica, especialmente no interior, provocados pela vegetação próxima da rede, vai depender da conscientização dos proprietários de áreas de reflorestamento", explica.



O investimento nesta linha de transmissão é de R$ 7 milhões.