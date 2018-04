A CDL reuniu a imprensa na manhã desta quinta-feira, dia 05, para fazer o pré-lançamento da Femix, Feira Multissetorial do Comércio 2018, que acontece entre os dias 05 e 09 de setembro no Parque de Exposições de Concórdia. Uma das novidades do evento neste ano será a inclusão dos setores de confecções, calçados, acessórios e artigos de beleza. Também será construída a “Vila Femix”, que se será um espaço para empresas da construção civil. Os organizadores também trabalham com uma projeção de crescimento, entre 40 e 50%, em expositores e público.

O presidente da CDL, Eldemar Maciel, destaca que o empresário do município está aguardando uma feira em Concórdia. “Tenho visitado feiras na região, algumas menores, as médias e as maiores. Em todas a gente encontra expositores de Concórdia, ou seja, nossos empresários estão aguardando uma feira aqui para movimentar seus negócios”, observa.

Maciel garante que a Femix será maior do que a última, realizada em 2016. “Estamos captando recursos e sem dúvidas nossa feira será maior. Nossos associados que estão recebendo os convites já estão confirmando a participação. Muitas empresas estão vindo ao encontro da nossa proposta e teremos cerca de 150 stands para os expositores”, adianta o presidente.

Além da exposição de produtos e serviços, a Femix vai contar com shows nacionais. “O objetivo da Femix é movimentar a economia, o foco é gerar negócios para os associados, porém, a gente entende que é preciso proporcionar entretenimento também. Vamos ter atrações nacionais nos palcos e para as crianças provavelmente vamos trazer um parque infantil”, revela o presidente.

Maciel não citou os possíveis shows. Todos os detalhes da feira, como valores de stands, disposição dos expositores no Parque e membros da comissão organizadora, serão apresentados à imprensa, autoridades e aos associados no dia 12 de abril, no lançamento oficial da Femix. Este evento será realizado no Clube 29 de Julho, com show do pianista e cantor, Rodrigo Soltton. As empresas que adquirirem stands no lançamento terão 10% no valor.

Números: Em 2016 a Femix contou com 125 empresas, gerou mais de R$ 3 milhões em negócios e reuniu mais de 40 mil visitantes em cinco dias.