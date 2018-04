Dois furtos em menos de quatro horas aconteceram entre o final da tarde e início da noite de quarta-feira, dia 04, na Rua Tiradentes, centro do município de Ipira.

O homem de iniciais I.Z., relatou à Polícia que saiu por volta das 13h de casa e que o retornar, às 16:30h, encontrou o imóvel arrombado. Ele notou falta de uma televisão da marca LG 50 polegadas, uma caixa com várias moedas, um purificador de água, quatro travesseiros, vários jogos de roupa de cama e um jogo de panelas com cinco unidades. Alguns cômodos da casa estavam revirados. Uma testemunha relatou que viu um veículo por volta das 16h saindo da residência do homem.

Já a segunda ocorrência de furto aconteceu por volta das 19h. O homem de iniciais S.C, relatou aos policiais que foi subtraído de sua residência, um celular da marca Samsung de cor preta e R$ 35,00 em espécie. Foi notado que os ladrões poderiam ter entrado pela garagem, já que a porta estava apenas encostada.

Os dois casos foram registrados e a Polícia Civil vai investigar os furtos.

Informações: Site Magronada