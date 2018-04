ACF goleia Seara em jogo treino no Centro de Eventos

A Associação Concordiense de Futsal goleou Seara em jogo-treino, realizado entre as duas equipes, na noite da quarta-feira, dia quatro, em Concórdia. A atividade aconteceu no Centro de Eventos. O placar foi de 5 a 1 para o time do técnico Clodimar Thomé.



Os gols da ACF foram marcados por Buguinha, Fernando França, Toni, Assis e João. Guto marcou o único gol dos searaenses.



A ACF estreia na Divisão Especial do Catarinense na próxima terça-feira, dia 10, quando recebe o Jaraguá Futsal.