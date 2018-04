A Polícia Militar de Concórdia recuperou uma motocicleta com registro de furto e efetuou uma prisão. O fato ocorreu na madrugada desta quinta-feira, dia cinco, na rua das Palmeiras, no bairro Floresta. Conforme a PM, o veículo, uma Honda XR300 estava estacionada na frente da residência do suspeito.

Em buscas na residência, a Polícia Militar também localizou duas chaves "micha" e uma chave de outro veículo, além de um capacete. O suspeito, de iniciais M.S.S foi conduzido paraa Delegacia de Polícia Civil de Concórdia, bem como os objetos e veículo apreendidos.