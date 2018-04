Guarnição foi até o local para prender o filho do dono das armas pelo crime de envolvimento com o tráfico de drogas.

Um homem foi preso pela Polícia Militar por porte de arma e munições, em Concórdia. O fato foi registrado no bairro Arvoredo, na tarde desta quarta-feira, dia quatro. Conforme a PM, o homem, de iniciais O.Z portava um rifle e munições, que foram achadas na residência e ele assumiu ser de sua propriedade. A arma estava com o registro vencido.



A Polícia Militar foi até a residência de O.Z, para cumprir mandado de busca e apreensão em desfavor de E.Z, filho de O.Z, por envolvimento com o tráfico de drogas. Porém, este não estava em casa, somente seu pai. Este, porém, autorizou a entrada da guarnição da residência e, com auxílio do cão farejador, foram achadas duas buchas de cocaína, pesando duas gramas; R$ 1,3 mil em espécie, um cartucho deflagrado de calibre 22; um rifle calibre 22, com luneta de uso restrito acoplada e 34 cartuchos intactos de calibre 22.



Conforme a polícia, O.Z assumiu a propriedade das armas e munições e recebeu voz de prisão. Ele teria afirmado não saber a procedência do dinheiro e que o entorpecente pertencia ao filho.



Todos os objetos foram recolhidos.