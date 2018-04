Está aberto o processo licitatório que objetiva a contratação de uma empresa para a execução do asfaltamento da rua padres Franciscanos, do bairro Salete. O edital já está disponível no site da Prefeitura de Concórdia, podendo ser acessado nos Links Úteis/Licitações – Tomada de Preço nº 3/2018. A obra faz parte do primeiro pacote de pavimentações urbanas, já anunciado pela Administração Municipal, em que se prevê o asfaltamento de oito vias, totalizando um investimento de R$ 2,3 milhões, sendo R$ 1,9 milhões de recursos próprios e aproximadamente R$ 400 mil de emendas parlamentares.



A pavimentação da Padres Franciscanos é um projeto da atual administração, que objetiva fazer ligações entre bairros e melhorar a trafegabilidade e mobilidade urbana. Serão pavimentados 6.450 metros quadrados em uma extensão de 566 metros. O investimento total será de aproximadamente R$ 643 mil, com recursos próprios e emenda parlamentar. As empresas interessadas terão até às 10h do dia 26 de abril, para entregar as propostas. No mesmo dia, às 14h, serão abertos os envelopes da documentação para habilitação.



As demais ruas a serem asfaltadas no primeiro pacote anunciado, são promessas antigas, algumas desde 2011.Receberão pavimentação em breve as ruas: Auri Pereira da Costa, do bairro Guilherme Reich (extensão de 127,11 metros), Gilmar José Ampese, do Frei Lency (73,58 metros), Pico da Neblina, no Loteamento Colinas (91,88 metros), Silvino Ciarini e Jairo Goss, da Gruta (as duas totalizam 350 metros de extensão), Das Enseadas, bairro Natureza (214 metros), Theresa Gulowski Vanzo, Loteamento Poente do Sol (180 metros) e a Padre Franciscanos, bairro Salete (566 metros).

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)