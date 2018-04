A partir desta semana o Calçadão, trecho entre a Rua Getúlio vargas e Atalípio Magarinos, terá o trânsito de veículos interrompido por períodos intercalados para a execução de serviços referentes a implantação da Rede de Coleta de Esgoto. Para facilitar o fluxo, é importante que os motoristas fiquem atentos para evitar o trecho se possível.

No momento já está em execução a implantação da Rede de Coleta de Esgoto no Calçadão de Concórdia no trecho entre a Rua Atalípio Magarinos e Dr. Maruri. Antes de iniciar as obras no trecho do Calçadão entre as ruas Getúlio Vargas e Atalípio Magarinos, a instalação da rede começa na Rua Atalípio Magarinos entre a Rua do Comércio e a Dr. Maruri.

Confira outros trechos em obras nos próximos dias:

Rua Dr. Maruri (entre as ruas Leonel Mosele e Domingos Machado de Lima)

Rua do Comércio (entre as ruas Antônio Brunetto e Atalípio Magarinos)

Rua do Comércio (entre as Ruas Getúlio Vargas e Dr. Maruri)

Rua Antônio Brunetto (entre as ruas do Comércio e Anita Garibaldi)

Rua Nicolau Camiloto (entre as ruas Cândido Ramos e Eugênio Zanatta)

Rua Eugênio Zanatta (entre as ruas 29 de julho e Santa Catarina)

Rua Romano Anselmo Fontana (entre as ruas Tulipas e Atalácio Reginato)

Rua Atalácio Reginato (entre a Rua Romano Anselmo Fontana e Travessa Lamonato)

Rua Atalípio Magarinus (entre as ruas Marechal Deodoro e Dr. Maruri)

Atualmente o índice de execução da obra é de 72%. Esse índice engloba a instalação da Rede de Coleta de Esgoto (91%), Estação de Tratamento de Esgoto (30%), Estações Elevatórias de Esgoto (21%) e emissários (90%).

(Fonte: Rhayana Cordeiro/Ascom/SES Casan)