O Presídio Regional de Concórdia está recebendo um investimento em equipamentos de videomonitoramento para reforçar a segurança interna da unidade prisional. O recurso, viabilizado através da Justiça e do Ministério Público, é de aproximadamente R$ 28 mil.



Em entrevista ao Jornalismo Aliança, o administrador do presídio, Carlos Alexandre Barbosa, enfatiza que serão 28 equipamentos que vão monitorar as alas internas e a parte externa do presídio. Além dos equipamentos de captura de imagens, o recurso também contemplará todo o cabeamento necessário e a central de gravação e de monitoramento.



De acordo com Barbosa, esse era um projeto que ele queria colocar em prática desde quando assumiu a direção da unidade. "Era uma das prioridades, quando cheguei. Em função do presídio não ter nenhum sistema de monitoramento", afirma.



O administrador afirma que o dinheiro já está liberado e os trabalhos já estão em andamento. A previsão é de que sejam concluídos no prazo de quarenta dias.



Além das câmeras de monitoramento, o Presídio Regional de Concórdia também está ganhando reforço na parte física, com a construção de um muro de dois metros de altura por quatro de comprimento, na portaria da unidade. O objetivo é evitar que objetos sejam jogados da parte externa para as alas internas.