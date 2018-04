Pelo 13º ano o município de Itá realiza a Travessia do Lago, evento que reúne nadadores de diversas partes do Estado de Santa Catarina. A prova, que neste ano conta com uma nova categoria, será realizada no sábado, dia 07 de abril, na Prainha de Itá.

A novidade é a categoria “Crianças e Iniciantes”, que terá um percurso menor, de 600 metros, e a largada será às 14h30. Já o trajeto de 1,5 km será realizado na categoria feminina, com largada marcada para as 15h20, e na categoria masculina, que terá o inicio da prova cinco minutos depois.

A Travessia do Lago de Itá é uma das provas do Circuito de Maratonas Aquáticas de Santa Catarina, que tem como objetivo integrar os municípios catarinenses e promover a atividade física no Estado. “A expectativa é que mais de 250 atletas estejam em Itá para participar da Travessia”, ressalta o diretor do Departamento Municipal de Esportes – DME de Itá, Ivo Bruckmann.

Além de premiar os melhores da etapa, também será realizada em Itá a premiação geral do XIII Circuito de Maratonas Aquáticas de Santa Catarina 2017/2018, já que está é a última prova da temporada. As outras etapas foram na Lagoa da Conceição em Florianópolis e em Porto Belo.

“Às 19h, no Clube Cruzeiro, será realizada a cerimônia de premiação do Circuito. Queremos fazer um convite para toda a população de Itá e regional para prestigiar esse evento esportivo e turístico do nosso município”, destaca o dirigente.

As inscrições podem ser feitas até o dia 27 de março no site www.aquaticasc.com.br. O evento é realizado pela Administração Municipal de Itá, através do Departamento Municipal de Esportes (DME) e pela Federação Aquática de Santa Catarina (FASC).

(Fonte: Prefeitura de Itá)