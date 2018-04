A cidade de Camboriú completará 134 anos nesta quinta-feira, dia 5 de Abril. Seis dias depois, no dia 11, o Camboriú FC vai comemorar os 15 anos de sua fundação. Mas a diretoria da Cambura adiantou-se às datas comemorativas e, como presente para a cidade e a torcida, anunciou no início da tarde desta quarta, dia 4, o treinador da equipe para a disputa do Campeonato Catarinense – Série B 2018. Trata-se de Mauro Ovelha, 50 anos, com vasta experiência no futebol catarinense e atual da campeão da competição na qual vai dirigir o Tricolor em 2018.

Mauro Ovelha chegou a um acordo com a direção tricolor em uma reunião com o presidente Renato Cruz, no final da manhã desta quarta. Com a chegada do treinador, a Cambura inicia oficialmente a preparação para o Catarinense 2018. O Tricolor, segundo a tabela divulgada pela Federação Catarinense nesta terça, estreia contra o Blumenau, fora de casa, no dia 3 de junho.

Mauro Grasel, mais conhecido como Mauro Ovelha, é gaúcho de Santo Ângelo e, como jogador, atuou por Blumenau, Criciúma, Figueirense, Concórdia, entre outros clubes catarinenses. A trajetória de Ovelha como treinador teve início em 2000, no Joaçaba. O novo comandante tricolor tem no currículo passagens por Marcílio Dias, Atlético Ibirama, Chapecoense, Joinville, Metropolitano, Avaí, além de outros clubes fora do estado. A lista de títulos de Mauro tem uma Copa Santa Catarina, uma Recopa Sul Brasileira, um Campeonato Catarinense, em 2011, dois vice-campeonatos estaduais, em 2004 e 2005, além de dois títulos da Série B do estadual: em 2015, com o Brusque, e 2017, na última temporada, com o Concórdia.

“O casamento entre o Mauro e o Camboriú era uma questão de tempo. Ele e o clube já haviam conversado em outras oportunidades, e isso acabaria acontecendo uma hora ou outra. Estamos felizes por poder trazer esse nome tão importante do futebol do estado para defender as cores do Tricolor. É uma contratação que nos dá muita confiança para a temporada”, declarou o presidente Renato Cruz.

(Fonte: Assessoria de Comunicação/Camboriú Futebol Clube)