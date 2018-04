Foi localizado nesta semana, o veículo Fiat Uno que foi furtado em Concórdia. O carro estava abandonado na cidade gaúcha de Marcelino Ramos. O veículo havia sido levado na madrugada da última sexta-feira, dia 30, do bairro Nazaré.

Conforme a proprietária, foram retiradas algumas peças do motor do carro, uma bateria nova e o pneu do estepe. Do interior do veículo foram levados uma mochila de couro, algumas peças de roupas que estavam no condicional e materiais escolares.

O prejuízo com o furto e a falta das peças e itens do interior do veículo chegam a R$ 2,5 mil.

(Com informações do repórter André Krüger)