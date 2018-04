Em dezembro de 2017, o MPSC denunciou três homens pela prática de crimes de associação criminosa, receptação qualificada e adulteração de sinal de veículo automotor, decorrentes da Operação Transformers, e na data de ontem (3/4), após a instrução do processo, o MP pediu a condenação dos acusados em razão das provas produzidas.

Em novembro de 2017, após investigação da Polícia Civil, foi desencadeada a denominada Operação Transformers, com a realização de prisões e apreensão de veículos objeto de receptação e desmanche, oriundos em grande parte do Rio Grande do Sul.

O Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), por meio da 1ª Promotoria de Justiça, ingressou, desde então, com diversas ações penais contra os alvos da referida investigação.

Em uma delas, o MPSC processou três dos investigados, em dezembro de 2017, pela prática de crimes de associação criminosa (conhecido como "formação de quadrilha"), receptação qualificada (em razão da aquisição e desmanche de veículos furtados ou roubados) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Após a tramitação do processo, com a produção de provas tanto pelo Ministério Público quanto pela defesa, a 1ª Promotoria de Justiça entendeu que as provas confirmaram os indícios iniciais, demonstrando que os acusados realizaram a receptação de veículos objetos de crimes no Estado do Rio Grande do Sul (furtos, roubos e estelionatos), os quais eram destinados a desmanche em estabelecimento comercial de Concórdia, para posterior venda das peças.

Os fatos foram comprovados por depoimentos de testemunhas, apreensão de veículos, laudos periciais e análise de dados oriundos de conversas telefônicas e de aplicativos, além da própria confissão de um dos réus em relação a alguns fatos.

Assim, o Promotor de Justiça Fabrício Pinto Weiblen, responsável pelo caso, apresentou alegações finais (última manifestação do processo antes da sentença) na data de ontem (3/4), requerendo que todos os réus sejam condenados à pena de prisão pelos crimes de que foram acusados, diante da gravidade dos fatos.

Agora, o processo será encaminhado à defesa dos três acusados para que apresentem as suas alegações finais e, por fim, irá para a Juíza da Vara Criminal, que proferirá a sentença.

Dois dos três acusados neste processo encontram-se presos no Presídio Regional de Concórdia, em razão dos crimes apurados na operação.

(Fonte: Ministério Público de Santa Catarina)