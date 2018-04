Foi publicado nesta quarta-feira, quatro de abril, o edital para contratação de empresa do ramo da engenharia e ou construção civil para a execução da obra de asfaltamento do acesso a comunidade de Pinhal. A obra foi anunciada em janeiro, pela Administração Municipal, que deu encaminhamentos para que o asfalto seja feito neste ano. As propostas deverão ser entregues até o dia 8 de maio, às 10h. No mesmo dia, às 14h, serão abertos os envelopes da documentação para a habilitação das participantes.

A obra deverá contemplar aproximadamente 1,7 mil metros do acesso e terá um investimento aproximado de R$ 2,3 milhões, pagos com recursos próprios do município, oriundos da economia e cortes de custos, feitos no último ano. O edital completo pode ser acessado no site da Prefeitura de Concórdia – www.concordia.sc.gov.br – em Links Úteis/Licitações, onde poderá ser visualizado preenchendo as informações “edital de concorrência 2/2018”. Mais informações podem ser obtidas no Departamento de Compras da Prefeitura de Concórdia.

O asfalto do acesso a Pinhal é uma obra que está sendo aguardada pela comunidade de Pinhal há mais de 30 anos. Quando anunciada em janeiro, alguns moradores deram depoimentos afirmando que “sentiram firmeza na proposta e que acreditavam que agora a obra sairia do campo das promessas”. A obra contemplará pavimentação asfáltica e drenagem pluvial, partindo da BR 153.

Fonte: Édila Souza/ASCOM Prefeitura