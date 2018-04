Fato foi registrado no fim da manhã desta quarta-feira, dia quatro.

Motociclista ferido em colisão entre moto e caminhão no centro

Um motociclista ficou levemente ferido em uma colisão entre moto e caminhão. O fato aconteceu por volta das 11h30 no cruzamento das ruas Antônio Michelon e Getúlio Vargas, no centro da cidade.



A motocicleta, com placa de Peritiba, estava na Getulio Vargas, em direção ao centro, quando teve a frente cortada pelo caminhão que saia da Antônio Michelon. O veículo usou essa via para desviar das obras de saneamento básico. A motocicleta bateu na lateral do veículo.



O Corpo de Bombeiros conduziu a vítima para atendimento no Hospital São Francisco.



(Com informações do repórter André Krüger)