Matéria é de autoria do vereador Jaderson Miguel Prudente, do PSD.

Promover a capacitação dos servidores municipais para prestação de primeiros socorros em crianças dos Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) e escolas municipais. Este é o objetivo do Projeto de Lei do Legislativo 2/2018 de autoria Jaderson Miguel Prudente (PSD) aprovado por unanimidade de votos, na sessão desta terça-feira, 3 de abril.

“Nunca é demais que procuremos ter conhecimento das técnicas de primeiros socorros, porque nunca sabemos quando podemos precisar. São situações que exigem nossa tranquilidade até que possamos buscar a ajuda profissional dos médicos, em postos de saúde ou prontos socorros, garantindo também melhor situação para a pessoa que está em risco”, justificou o vereador.

O projeto de lei aponta situações para o enfrentamento das situações que exigem a prestação de primeiros socorros, como a realização de palestras, cursos e outras atividades que propiciem a formação e a orientação para esta área; também está prevista a possibilidade de estabelecer parcerias e convênios com órgãos governamentais federais e estaduais, instituições de ensino médio e privado e com organizações médicas. Outra medida prevista é proceder a distribuição de manual de apoio e consulta para os Cmeis e escolas.

Conforme Jaderson, o projeto de lei ajudará em situações diárias e que são sempre imprevistos, como uma queda, uma luxação, uma picada de inseto, ou até mesmo um sangramento no nariz. “Parecem situações simples, mas que exigem um conhecimento para adotar a medida correta até buscar o atendimento médico”, destacou.

Os vereadores apoiaram o projeto. Mauro Fretta (PSB), que também é bombeiro voluntário, ressaltou a importância do treinamento e do repasse das informações corretas. “A gente que trabalha nesta área sabe que a calma é fundamental para o melhor atendimento, mas nem sempre é possível conseguir mantê-la”, afirmou ao reconhecer a importância do projeto de lei.

Valcir Zanella (PSDB) também enalteceu o projeto de lei. Conforme ele, são informações que podem ajudar diariamente as famílias e as crianças, como as situações que envolvem o afogamento com leite, em casos de amamentação, por exemplo.

Margarete Poletto Dalla Costa (PT) manifestou a posição favorável da bancada do Partido dos Trabalhadores em relação ao projeto, apoiando a importância das orientações e das parcerias.

Marilane Fiametti Stuani (MDB) pontuou que quando professora e diretora escolar era necessário passar por um treinamento envolvendo os primeiros socorros para atender as crianças. “É um passo importante para também dar mais segurança para os profissionais que estão na escola”, disse.

Anderson Guzzatto falou em nome da bancada do PR. Citou um exemplo familiar em que um sobrinho passou por um episódio de engasgo com alimento em um restaurante e a situação só foi contornada por no local havia uma pessoa treinada. “São informações importantes, que precisamos ter conhecimento básico até procurar a ajuda profissional”, afirmou.

O Projeto de Lei 2/2018 segue agora para a sanção do prefeito Rogério Luciano Pacheco (PSDB) cabendo a administração regulamentar a lei dentro do que couber. A segunda votação será realizada na sessão desta quarta-feira, quatro de abril.

(Fonte: Divaleia Casagrande/Ascom/Câmara de Vereadores de Concórdia)