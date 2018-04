Vazamento em adutora compromete o abastecimento de água em parte da região do contorno norte.

A agência local da Casan de Concórdia deve restabelecer na tarde desta quarta-feira, dia quatro, o abastecimento de água em parte da cidade. Um rompimento na adutora, verificado na altura do trevo de acesso a comunidade de Lajeado dos Pintos, deixou parte da região do contorno viário norte desabastecida nas últimas horas.

Em entrevista ao Jornal Primeira Hora da Rádio Aliança, o gerente local da Casan, Norberto Farina, explica que técnicos da estatal já estão trabalhando no conserto e a previsão é que toda a rede esteja abastecida durante a tarde de hoje. "Tudo começou no domingo, quando houve a paralisação da captação de água no Jacutinga, o que comprometeu o tratametno de água em Linha São Paulo. Descobrimos ontem de que havia esse vazamento e começamos a trabalhar.

Conforme dados da Casan, a região possui 20 ligações comerciais e 60 ligações residenciais, aproximadamente.