O episódio de acidente com vítima fatal na ponte do rio Irani, entre Arvoredo e Chapecó, na SC 283, repercutiu na Assembleia Legislativa.Vários pedidos de melhorias neste local foram feitos.

Um dos assuntos foi levantado pelo deputado estadual Neodi Saretta, do PT concordiense. Além de uma atenção à ponte, que também foi palco de outras tragédias, Saretta também pediu melhorias nos trevos de acesso a Itá e à Nova Teutônia. Na visão dele, esses locais também oferece riscos aos motoristas.

Em entrevista ao jornal Primeira Hora da Rádio Aliança, Saretta destaca que o trecho da SC 283, que vai de Concórdia, passa por Seara e vai até Chapecó, está cheio de problemas. "A cobrança vem sendo feita há muito tempo, como melhorias de curvas e também nesta ponte. Medidas sem grandes custos", justifica o parlamentar.

Especificamente sobre a ponte do rio Irani, há o entendimento de que a solução passaria pelo trabalho de revitalização da rodovia, cujo projeto já estaria pronto. O objetivo seria incluir essa revitalização no planejamento do Governo do Estado.