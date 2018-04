A Polícia Civil localizou parte das jóias que foram levadas em assalto, seguido de sequestro, que começou em Chapecó e resultou na prisão dos suspeitos em Irani. O relógio Rolex, avaliado em R$ 32 mil estava no banheiro da Central de Polícia Civil de Concórdia. Ele foi achado por uma servidora da limpeza, na manhã desta quarta-feira, dia quatro. Já uma das alianças, levadas na ação, foi achada na jaula dos presos, no interior da viatura. Acredita-se que um dos suspeitos tenha se livrado dos objetos nestes locais.



Os dois suspeitos pelo assalto e que detidos em Irani, foram presos em flagrante e levados para o Presídio Regional de Concórdia.

Conforme já informado pela Rádio Aliança, a ação ocorreu no fim da tarde da terça-feira, dia três. Na ocasião, dois homens em uma motocicleta renderam uma família no bairro Efapi e obrigaram eles a acompanhá-los para outro bairro da cidade, com o carro das vítimas, para buscar uma encomenda. Depois, todos foram levados até o interior de Faxinal dos Guedes, onde a família, casal e uma filha, foi deixada. Além do carro, os bandidos também levaram um relógio Rollex, um par de alianças e R$ 2 mil em dinheiro.



Através de informações, a PM deteve a dupla de suspeitos em uma boate no município de Irani, recuperando o veículo Corolla, levado na ação.



(Com informações do repórter André Krüger)