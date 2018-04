Duas pessoas foram presas em Irani na madrugada desta quarta-feira, dia quatro, por assalto, seguido de sequestro e roubo de veículo. Esse crime teria ocorrido no município de Chapecó nas últimas horas. Os suspeitos, com o veículo roubado, estavam em uma casa de prostituição em Irani, quando foram presos.

De acordo com informações, trata-se de E.F, 24 anos, que seria morador de Chapecó e teria sido reconhecido por uma das vítimas. O outro, possível comparsa, é B.A.M, 20, morador de Irani. Ambos foram trazidos para a Central de Polícia Civil de Concórdia.

Conforme o Boletim de Ocorrência, feito pelo proprietário do carro, ele, a esposa e a filha foram abordados por dois suspeitos em uma motocicleta, sendo que um deles teria apontado uma pistola para as vítimas. Um dos suspeitos foi no veículo com a família, um Corolla, e o outro na motocicleta até um bairro de Chapecó. Neste local, eles teriam pegado algumas sacolas com produtos e em seguida todos rumaram no veículo da família até o interior de Faxinal dos Guedes, onde as vítimas foram amarrados. Os bandidos também teriam roubado R$ 2 mil, o par de alianças do casal, um relógio da marca Rollex, que teria custado R$ 32 mil e dois aparelhos celulares. Os produtos de furto não foram achados com os suspeitos quando foram abordados.



A Polícia Militar chegou até aos suspeitos, com auxílio do PPT, através de informações recebidas de que os suspeitos estariam na região de Irani, após o crime em Chapecó.