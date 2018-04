O Sesi promove dia 08 de abril, a partir das 8h00, em Concórdia a Corrida do Bem. Um dos objetivos do evento, que é desenvolvido em todas as regiões do estado, é promover ações que tenham como foco a saúde e a qualidade de vida. Além disso, a corrida dá um enfoque à solidariedade. Em Concórdia, parte dos recursos será destinada à APAE – uma instituição que presta serviços relevantes à comunidade regional.





A largada da Corrida do Bem será na Rua Coberta. Os participantes passarão pela Marechal Deodoro, João Suzin Marini, Osvaldo Zandavalli e, por fim retornarão à Leonel Mosele (Rua Coberta). Os interessados podem se inscrever para a corrida e também para a caminhada. “O SESI faz um convite especial à comunidade de Concórdia para mais uma edição da Corrida do Bem. As Corridas do Bem têm o objetivo de engajar pessoas para que pratiquem atividades físicas e, ao mesmo tempo, sejam solidárias, contribuindo para a construção de uma sociedade melhor. Teremos também a Maratoninha, que objetiva estimular crianças e jovens de seis a 13 anos para que também pratiquem hábitos saudáveis de vida”, assinala a diretora regional do Sesi, Rosane Kunen.





As modalidades são: Corrida, Caminhada e Maratoninha. Cadeirantes, deficientes visuais e amputados também poderão participar do evento. A Comissão Organizadora orienta os interessados para que façam as inscrições o quanto antes. Mais uma vez, a primeira etapa da Corrida do Bem será em Concórdia, que dará a largada para um circuito de corridas que ocorre em todas as regiões do estado.

(Fonte: PG Comunicação)