Toda a população concordiense está convidada para a Audiência Pública, que irá definir ações e metas para a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA, ambas para o exercício de 2019. O encontro ocorre na quarta-feira, 4 de abril, no Teatro Maria Luiza de Matos – Casa da Cultura, a partir das 19h. Na primeira parte da audiência, serão apresentadas as ações que já foram realizadas e ou estão em andamento pela administração, que teve como base as prioridades aprovadas para o Plano Plurianual – PPA 2018/2021, em audiência realizada em julho do ano passado.



A audiência pública será o momento oportuno para a população conhecer mais sobre o trabalho do Executivo e também levar suas sugestões, que serão recebidas por escrito, em um formulário a ser entregue no início da reunião. Todas as sugestões recebidas podem contribuir para o planejamento orçamentário e financeiro do município para o próximo ano. Por isso, a presença da população é muito importante, pois poderá acompanhar uma prestação de contas e também contribuir para o aprimoramento do planejamento da Administração Municipal.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)