Saretta pede convocação de mais aprovados no concurso do IGP

A Assembleia Legislativa aprovou uma indicação do deputado Neodi Saretta solicitando ao Secretário de Segurança Pública, que convoque mais aprovados no Concurso Público do Instituto Geral de Perícia IGP/SC Nº 001/2017. Saretta ressalta que faltam profissionais em diversos locais. “Há um enorme déficit de profissionais nos IGP´s do estado, causando sobrecarga de trabalho e reduzindo a qualidade dos serviços prestados”, disse. Conforme relatou o parlamentar é necessária a convocação de profissionais para os cargos de Peritos nas áreas Criminal, de Áudio e Vídeo, Ambiental, em Informática, de Engenharias, Bioquímico e Médico Legista.

(Fonte: Ascom/Deputado Neodi Saretta)