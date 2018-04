De 2009 a 2018 foram pelo menos oito acidentes com mortos e feridos na ponte do Rio Irani, SC-283, entre Chapecó e Arvoredo/SC, envolvendo caminhões. As principais causas é a alta velocidade, aponta a Polícia Rodoviária. Um levantamento feito pelo portal ClicRDC, mostra que foram pelo menos sete mortes de motoristas e passageiros, sendo que todas as vítimas foram homens. O 8º caso, envolveu um casal e uma criança, sendo que todos sobreviveram.

Conforme o comandante do posto da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) de Bom Jesus/SC, Sub-Tenente Jorge Luiz Kessler, os motoristas não respeitam a velocidade permitida no local. “Todos os acidentes são a causa velocidade, porque dos dois lados tem placas de 40 km/h, aí vem um caminhão, se acidenta e cai da ponte”, explica o comandante. “Pessoal desce cutucando o freio e quando chega lá em baixo, o freio já esta aquecido, aí não tem mais nada o que segure. O problema ali é velocidade”, disse Kessler.

A descida Seara/Chapecó, próximo à ponte, tem aproximadamente 1.450 metros. Neste trecho “Foram registrados três em 2016 e um neste ano. Nós atendemos quatro acidentes, nos últimos dois anos, que caminhões caíram no rio e houve óbito”, destacou o comandante.



Os casos



No dia 28 de agosto de 2009, um caminhão com placas de Curitiba (PR), despencou da ponte sobre o Rio Irani. O acidente aconteceu por volta das 22h e o caminhão fazia o sentido Seara/Chapecó. O motorista de 24 anos morreu e o corpo foi localizado apenas oito dias depois, no dia 2 de setembro.

No dia 10 de dezembro de 2009, um caminhão Mercedes-Benz, placas de Foz do Iguaçu (PR), despencou da ponte sobre o Rio Irani, por volta das 14h. O veículo estava carregado com baterias automotivas. O motorista, um homem de 41 anos, natural do Paraná, seguia no sentido Seara/Chapecó, quando houve o acidente. O corpo foi localizado um dia depois, na tarde de sexta-feira (11).

No dia 02 de novembro de 2010, um caminhão não conseguiu contornar a curva próximo à ponte, derrubou um ponto de ônibus e caiu na água. No veículo havia um casal e uma criança de 2 meses. Mesmo ferida, a mulher conseguiu sair do caminhão, salvou o filho e retirou o marido.

No dia 1º de abril de 2014, por volta das 4h30, um caminhão Ford/Cargo de Salvador do Sul (RS), saiu da pista e caiu no rio. O veículo transportava produtos de limpeza e fazia o sentido Seara/Chapecó, quando próximo ao trevo de acesso à Arvoredo, saiu da pista, tombou e parou dentro do rio. O motorista, um homem de 25 anos, morreu e o corpo foi removido por volta das 16h do mesmo dia.

No dia 29 de janeiro de 2016, um caminhão de uma empresa de perfuração de poços artesianos de Chapecó, despencou no rio. O motorista, um homem de 30 anos, teve o corpo localizado no dia seguinte, a 15 metros de profundidade. Um laudo apontou que as causas do acidente também teriam sido uma falta de freios no veículo.

No dia 31 de janeiro de 2016, por volta das 22h, um caminhão de uma empresa de bebidas de Chapecó, caiu da ponte. O motorista, um homem de 37 anos, foi projetado para fora do para-brisa e conseguiu se salvar, antes de o veículo despencar na água. Mais uma pessoa estava na cabine. A vítima, um homem de 18 anos, seria ajudante do motorista e acabou caindo na água junto com o caminhão e morreu. O motorista contou que descia a serra em direção a Chapecó quando percebeu uma falta de freios. Logo à frente havia um automóvel, atingido pelo caminhão. O carro, com placas de Xavantina, rodopiou na cabeceira da ponte e ficou na contramão. No carro havia duas pessoas, que sofreram ferimentos leves.

No dia 26 de fevereiro de 2016, por volta das 11h da manhã, um caminhão baú também caiu no mesmo local. O veículo transitava sentido Seara a Chapecó, saiu da pista antes mesmo de chegar à ponte. O motorista, um homem 34 anos, morreu na hora. O caminhão transportava diversos produtos entre eles, higiene e limpeza.

No dia 02 de abril de 2018, por volta das 15h30, um caminhão VW/23.220, placas de Chapecó, carregado com barras e chapas de aço, transitava no sentido Chapecó/Seara, quando teria ficado sem freio. O veículo bateu em arvores, em seguida no guarda corpo da ponte e caiu na água. O motorista, um homem de 52 anos, morador de Chapecó, morreu no local.

(Fonte: Willian Ricardo/ClicRDC)