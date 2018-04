Uma colisão frontal no km 98 da ERS-122, em Flores da Cunha, envolvendo um Fiesta (placas IVL 8610, de Caxias do Sul) e um caminhão (placas QIT 6129, de Concórdia (SC)), resultou em óbito no local do motorista do automóvel, identificado como Moisés Gomes Rodrigues, 47 anos. O fato aconteceu por volta das 05h desta terça-feira (3).

De acordo com as primeiras informações, o Fiesta seguia no sentido Flores da Cunha - Antônio Prado, invadiu a pista contrária e se chocou no caminhão, que estava no sentido oposto. A condutora do caminhão saiu ilesa.

(Fonte: Rádio Caxias)