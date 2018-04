A estreia da Associação Concordiense de Futsal na Divisão Especial do Catarinense permanece mantida para o próximo sábado, dia sete. A partida está agendada para o Ginásio da Aurora, em Chapecó, a partir das 20h10. Existe a possibilidade desse jogo não acontecer em função de uma possível desistência da Chapecoense, que estaria com dificuldades financeiras, mas nada confirmado por enquanto.



Além do time adulto, a equipe sub-8 de Concórdia também irá jogar na maior cidade do Oeste pela Fase REgional do Estadual. ÀS 11h o duelo será contra o Marista; às 13h30, diante do São Lourenço e às 15h45, contra o CRC.



Na terça-feira, dia nove, o duelo é em casa contra o Jaraguá Futsal.