Acidente ocorreu no cruzamento das ruas Dr Maruri e Abramo Eberle.

Um motociclista de 19 anos ficou ferido em uma colisão entre carro e moto, em Concórdia. O acidente foi por volta das 13h20 desta terça-feira, dia três, no cruzamento da rua Dr. Maruri a Abramo Eberle.

O motociclista sofreu escoriações pelo corpo foi atendido no local por uma equipe dos Bombeiros Voluntários e em seguida foi conduzido para o pronto-socorro do Hospital São Francisco.

Os veículos envolvidos no acidente foram uma moto Honda e um Ford/Escort. Segundo informações o veiculo acessava a rua Abramo Eberle quando ocorreu o acidente.

A Polícia Militar esteve no local para realizar os levantamentos do acidente e orientar o trânsito que ficou bastante congestionado no local.

(Com informações do repórter André Krüger)