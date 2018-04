A temperatura já está mudando e é hora começar a se preocupar com a prevenção da gripe. A campanha nacional de vacinação em 2018 será realizada no período de 16 a 25 de abril, mas quem quiser garantir a proteção antes de aumentar a circulação do vírus já pode recorrer às clínicas particulares. Em Concórdia, as doses já estão disponíveis e custam em média R$ 90,00. A campanha de vacinação do Sesi também deverá iniciar na metade deste mês.

Na rede pública terá direito a receber a vacina gratuitamente as crianças com idade de seis meses a cinco anos, gestantes, mulheres até 40 dias após o parto, idosos a partir de 60 anos, indígenas, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos que estão sob medidas sócio-educativas, detentos e funcionários do sistema prisional. Os professores e profissionais da área da saúde também fazem parte do público-alvo.

A vacina contra a gripe vai proteger contra os quatro tipos de vírus da doença que mais estiveram em circulação em 2017. No ano passado, Santa Catarina registrou 288 casos de influenza, sendo 226 pelo vírus H3N2, um pelo H1N1e e 58 pelo vírus influenza B. Também foram registradas 38 mortes.