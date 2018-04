Foi localizado próximo ao meio-dia desta terça-feira, 3 de abril, o corpo do motorista Sérgio Luiz Kara, 52 anos, que estava desaparecido desde ontem à tarde nas águas do rio Irani. O corpo foi localizado por mergulhadores do Corpo de Bombeiros. A vítima estava fora da cabine do caminhão, a cerca de 10 metros de profundidade. Não há previsão para a retirada do caminhão do rio Irani.

A reportagem da Belos FM acompanhou os trabalhos na Ponte do Rio Irani, na SC-283 em Arvoredo, que registrou ontem mais um acidente grave onde um caminhão da empresa ArcellorMittal de Chapecó, desapareceu nas águas após colidir na ponte e cair no rio.

No local, familiares confirmaram a identidade do motorista, sendo Sérgio Luiz Kara, 52 anos. Conforme apuração do repórter Fábio Bollis, ele era ex-policial militar e atuou no Rio de Janeiro. Voltou a Chapecó e trabalhava com transportes de cargas onde tinha experiência com atividade. Ele deixa três filhos, e morava na cidade. Ele transportava ferragens. Perdeu o controle na curva antes de acessa a ponte e fazia o sentido Chapecó – Arvoredo, onde entregaria a carga.

O acidente também comprometeu linhas de internet e telefone em Arvoredo. Cabos da empresa MHNet teriam sido rompidos. Em Seara também há registros de problemas com internet.

A Polícia Militar Rodoviária Estadual de Bom Jesus está orientando o trânsito no local e pede cautela aos motoristas. A reportagem constata também a presença de muitos curiosos.

