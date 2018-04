Foi identificado o motorista do caminhão que caiu da ponte sobre o rio Irani e que permanece desaparecido. Conforme informações da rádio Belos FM, de Seara, trata-se de Sérgio Luiz Cara, de 52 anos. A informação teria sido confirmada através de familiares, que são de Chapecó.

O corpo da vítima ainda não foi localizado pelo Corpo de Bombeiros Militares de Chapecó, que permanece no local realizando as buscas. Cara dirigia um caminhão de uma empresa de Chapecó. Ele fazia o sentido Chapecó a Seara quando, por possíveis problemas mecânicos, perdeu o controle do caminhão e caiu da ponte sobre o rio Irani, que separa os municípios de Arvoredo e Chapecó. O veículo estava com uma carga de ferro.

Mergulhadores também fazem a verificação do local para ver se havia mais uma pessoa na cabine, conforme informado por testemunhas do acidente. Por enquanto, nenhum corpo foi resgatado.

(Com informações do repórter André Krüger).