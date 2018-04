A Câmara de Vereadores de Seara aprovou em Sessão a criação de uma comissão do Legislativo Municipal para acompanhar os trabalhos da Casan, na segunda maior cidade da Amauc. Esse grupo de trabalhos foi instituído em função de problemas que foram registrados no sistema, nos últimos anos.

O vereador Gilberto Gonçalves, do PP, autor da proposição que cria essa comissão, em entrevista ao Jornal Primeira Hora da Rádio Aliança, nesta terça-feira, dia três, destaca que, mesmo com algumas melhorias pontuais, a situação ainda é considerada caótica. "O problema é recorrente de muitos anos. Houve uma solução paliativa, mas os problemas voltaram novamente", diz. De acordo com informações levantadas pela Rádio Aliança, os mais pertinentes dizem respeito ao abastecimento de água em pelo menos dois bairros de Seara, que corriqueiramente estão com as torneiras secas.

Para o parlamentar, o objetivo desse grupo de trabalho é "estudar a situação da Casan no nosso município. Levantar os dados, as informações e ver como a Casan vem atuando". Outra missão é levantar a forma de como a estatal vem atuando frente aos problemas, o quanto arrecada e onde investe os recursos.

A possibilidade de municipalizar o serviço de abastecimento de água em Seara é outro ponto que pode ser discutido pela comissão da Câmara de Vereadores.