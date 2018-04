A Polícia Militar de Concórdia realizou duas abordagens com apreensão de drogas. As ações ocorreram entre tarde e noite da segunda-feira, dia dois, na área central do município. Em um dos casos, o veículo foi recolhido por irregularidades. No outro, houve tentativa de fuga.



A primeira ocorrência foi durante abordagem do veículo Golf, placas de Osório, conduzido por W.R.D, de 18 anos. Na carona estava M.R.F, de 21 anos. Em busca veicular foram encontrados dois cigarros de maconha, pesando 0,4 gramas, em que o motorista assumiu a propriedade. A guarnição da PM constatou irregularidades no veículo, que foi recolhido.



O segundo caso ocorreu por volta das 23h55, quando houve tentativa de abordagem de uma motocicleta Honda CG 125 Titan. conforme a PM, o condutor tentou empreender fuga, sendo abordado na Vila Itaíba. Durante buscas, foi encontrada com uma mulher, de iniciais F.R.S.S, de 37 anos, que estava na carona, uma quantia de 5,8 gramas de maconha.



Nos dois casos, a Polícia Militar lavrou um Termo Circunstanciado.