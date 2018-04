Sessão do Tribunal do Júri foi realizada durante toda a segunda-feira, dia dois.

Nécio Mauro Hoch, acusado de participação no duplo assassinato e tentativa de homicídio de Linha Guaraipo, Arabutã, foi condenado a 26 anos, três meses e três dias em regime inicialmente fechado. A sentença foi proferida aos dois minutos desta terça-feira, dia três, encerrando o Júri Popular, que aconteceu no Fórum da Comarca de Ipumirim. Conforme a sentença da juíza Marciana Fabris, também foi negado o direito do réu recorrer em liberdade desta sentença.



A Sessão do Tribunal do Júri iniciou no início da manhã da segunda-feira, dia dois e nove testemunhas foram ouvidas.



O crime aconteceu no fim do mês de março de 2016 no interior de uma residência, em Linha Guaraipo, em Arabutã. Na ocasião, três pessoas invadiram a residência de Valdir Dannenhauer, alvejado o mesmo que sobreviveu. Porém, Lisete Lohmann e Stefani Lohmann, mãe e filha, foram também alvejadas e morreram no local. O alvo dos criminosos seria Valdir Dannenhauer.



A Justiça da Comarca de Ipumirim deve decidir nas próximas semanas sobre a realização de Júri Popular de Genoir Dannenhauer, que também teve participação no crime.