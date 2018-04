A Assembleia Legislativa aprovou indicação do deputado Neodi Saretta que solicita melhorias na sinalização do trevo de acesso ao Distrito de Nova Teutônia, na SC – 283, em Seara. Saretta explica que o trevo não possui sinalização adequada, fator que aumenta os riscos de acidentes. Além de Nova Teutônia, o local também dá acesso ao Museu Fritz Plaumann e outras comunidades do interior aonde se concentram produtores agrícolas e intenso tráfego de caminhões.

(Fonte: Ascom/Deputado Neodi Saretta).