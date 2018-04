Evento de Tênis de Mesa aconteceu no feriadão de Páscoa, em Concórdia, no Centro de Eventos.

A Associação Concordiense de Tênis de Mesa obteve o terceiro lugar na classificação geral da Copa Brasil Sul Sudeste de Tênis de Mesa, que aconteceu no fim de semana, em Concórdia. O evento contou com a presença de mais de 300 atletas de 60 clubes de todo o país.



Os principais resultados de Concórdia foram:

Karen Eduarda Jacomel -Terceiro Lugar Rating F

Danilo Toma - Campeão do Rating A e Campeão do Ranking Absoluto A

Giuliano Flint Peixoto -Campeão do Ranking V4

Lauro Scheitzer Sebold -Campeão Ranking juvenil ,Campeão Rating C e Terceiro lugar Ranking juventude

Ademir Monteiro da Silva -Terceiro lugar Ranking V5