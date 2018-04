Produtos foram recolhidos pela fiscalização do município.

Na última semana, a Prefeitura de Piratuba realizou a doação de oito jogos de panelas esmaltadas, dois edredons e dois travesseiros para a Apae, de Ipira, que também atende os municípios de Piratuba e Peritiba. De acordo com o fiscal de Obras, Tributos e Postura, Ezequiel Machado, os materiais foram apreendidos nos últimos meses de 2017. “São produtos que estavam sendo comercializados irregularmente, sem registro de procedência ou Nota Fiscal, por vendedores ambulantes”, completa.

O responsável pela área financeira da Apae de Ipira, Mário Zuquello, informou que a entidade atende hoje 56 usuários, desde crianças pequenas até idosos, e que este número pode variar, geralmente para mais. Ele comenta que o termo “aluno” deixou de ser utilizado por decisão da Federação das Apaes. Segundo Zuquello, o atendimento é realizado atualmente por seis professores (mas há vaga em aberto para mais um), além dele, uma diretora, três funcionários técnicos – assistente social, psicóloga e fisioterapeuta – e uma auxiliar de serviços gerais.

Doações são fundamentais

Parte da renda para manutenção do local é obtida através de convênios com o Estado e os Municípios, porém, a constante doação de alimentos e outros materiais por parte da comunidade é essencial. “Recebemos alimentos doados por Pessoas Físicas e Jurídicas periodicamente e isso praticamente zera nossos gastos com mercado”, destaca Zuquello.



Para arrecadar mais recursos para manutenção, a Apae realiza anualmente o Risoto no Tacho (que este ano será em 29 de junho) e os Pedágios, através dos quais os motoristas fazem doação de valores em dinheiro. “Estes Pedágios já são tradicionais e contam com o monitoramento da Polícia Militar. A doação não é obrigatória e cada motorista dá o valor que quiser”, explica.





(Fonte: Elisângela Pezzutti – Ascom/Prefeitura Municipal de Piratuba)