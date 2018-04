Conforme informações de testemunhas, duas pessoas estavam no caminhão carregado com ferro, que caiu da ponte na SC 283.

Serão retomadas na manhã desta terça-feira, dia três, as buscas por duas pessoas que estariam no interior do caminhão, que caiu da ponte do rio Irani na tarde desta segunda-feira, dia dois. A informação é do Corpo de Bombeiros Militares de Chapecó, que começou os trabalhos de resgate no meio da tarde de hoje e suspendeu o serviço no início da noite.



conforme informações, quatro mergulhadores vão iniciar as buscas aquáticas nas primeiras horas da manhã desta terça-feira, dia três.



De acordo com informações de testemunhas, duas pessoas estavam no interior da cabine de um caminhão, carregado com chapas e vergalhões de ferro, que caiu da ponte e afundou nas águas do rio Irani, entre Chapecó e Arvoredo, na tarde desta segunda-feira. Conforme testemunhas, o veículo fazia o sentido Chapecó a Seara. O motorista teria denunciado através de sinais de luz problemas no veículo antes do acidente, que foi presenciado por testemunhas.



Esta não é a primeira vez que a ponte do rio Irani, entre Arvoredo e Chapecó, é palco de tragédia envolvendo caminhões. No mês de fevereiro de 2016, houve três acidentes desta natureza e todos com óbito.