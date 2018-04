A Polícia Militar de Irani recuperou na tarde desta segunda-feira, dia dois, vários produtos que foram furtados de um estabelecimento comercial, no bairro Cohab. A guarnição localizou dentro de uma caixa de água um aparelho de som e garrafas de bebidas alcoolicas. Os produtos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Concórdia.



A ação criminosa ocorreu na madrugada desta segunda-feira e foi percebida pelo proprietário, que foi até o local e se deparou com um suspeito no interior do comércio. Conforme a PM, trata-se de J.S.S.R, de 32 anos. O invasor teria agredido o comerciante e fugido do local com os produtos.



A PM foi chamada e realizou rondas. O suspeito foi localizado mais tarde e abordado pela polícia. Porém, ele não tinha dado indicativos de onde havia escondido a mercadoria. Ele foi levado para a Central de Polícia Civil de Concórdia.